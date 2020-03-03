В Кыштыме появилось сообщество «Союз посёлков. Поможем малой родине»

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Восьмиклассник первой школы Глеб Карпов организовал сообщество «Союз посёлков. Поможем малой родине». Под «союзом» подразумевается проектная команда, которая готова решать проблемы посёлков, деревень и сёл.

– Жители посёлков всё чаще переезжают в города. А наша программа нацелена на то, чтобы сохранить населенные пункты и решить важные вопросы для обеспечения комфортной жизни там, – сказал сайту «КР» Глеб Карпов.

Участником «Союза посёлков» может стать любой желающий, всё зависит от энтузиазма и работоспособности. На данный момент жители уже заявили о нехватке инфраструктуры, недостаточном проведении культурно-массовых мероприятий и проблемах в расписании общественного транспорта по направлению из посёлка в город.

Присоединиться к сообществу можно в группе ВКонтакте https://vk.com/unionvillages

Как сказал Глеб, скоро в администрации Кыштымского городского округа состоится встреча, на которой обсудят транспортное соединение посёлка Акуля с нашим городом.