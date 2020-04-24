Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Для каждого посёлка Кыштымского округа созданы эмблемы

Сегодня, 14:25 Категория: Общество
52
0

 

Как уже сообщалось на сайте «КР», восьмиклассник первой школы Глеб Карпов организовал сообщество «Союз посёлков. Поможем малой родине».

 

 

Проектная команда вместе с Глебом готова решать проблемы посёлков, деревень и сёл. Вчера ребята завершили работу над эмблемами каждого посёлка. В их создании принимали участие шесть художников – Гриша Раскин из Казани, Олеся Сычёва и Маша Вдовиченко из Кыштыма, Алиса Плаксина из Челябинска, Татьяна Лит из Череповца и Елизавета Катаева из Клявино.

 


– Цель нашего проекта «Эмблемы каждому посёлку» заключается в последующем в создании специальных значков, – сказал сайту «КР» Глеб Карпов. – Эмблемы будут представлены администрация городского округа для дальнейшей работы над ними, в том числе в финансовом плане.

 


Теперь ребята займутся созданием «паспортов посёлков». Будет собрана краткая информация о каждом населённом пункте Кыштымского округа (карты, достижения и интересные факты)

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым посёлки Союз посёлков эмблемы посёлков

Похожие публикации:

Не все школьники Кыштыма смогли ответить на вопросы, когда и кем был основан наш город

Школьник из Кыштыма, неравнодушный к проблемам посёлков, поедет в «Орлёнок»

В Кыштыме появилось сообщество «Союз посёлков. Поможем малой родине»

В посёлке Тайгинка под Кыштымом залили хоккейный корт, который малой Родине подарил московский бизнесмен Виктор Пичугов

Скатерть-самобранка угощает гостей «Завалинки»

Комментарии:

Добавить