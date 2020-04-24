Для каждого посёлка Кыштымского округа созданы эмблемы

Сегодня, 14:25 Категория: Общество

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Как уже сообщалось на сайте «КР», восьмиклассник первой школы Глеб Карпов организовал сообщество «Союз посёлков. Поможем малой родине».

Проектная команда вместе с Глебом готова решать проблемы посёлков, деревень и сёл. Вчера ребята завершили работу над эмблемами каждого посёлка. В их создании принимали участие шесть художников – Гриша Раскин из Казани, Олеся Сычёва и Маша Вдовиченко из Кыштыма, Алиса Плаксина из Челябинска, Татьяна Лит из Череповца и Елизавета Катаева из Клявино.



– Цель нашего проекта «Эмблемы каждому посёлку» заключается в последующем в создании специальных значков, – сказал сайту «КР» Глеб Карпов. – Эмблемы будут представлены администрация городского округа для дальнейшей работы над ними, в том числе в финансовом плане.



Теперь ребята займутся созданием «паспортов посёлков». Будет собрана краткая информация о каждом населённом пункте Кыштымского округа (карты, достижения и интересные факты)