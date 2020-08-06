Снижен размер первоначального взноса по льготной ипотеке

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Управление Росреестра по Челябинской области информирует южноуральцев об изменениях программы льготного ипотечного кредитования населения. Напомним, что в конце апреля этого года правительство Российской Федерации утвердило программу господдержки субсидирования льготной ипотеки под 6,5 процентов годовых для приобретения жилья. Граждане могут воспользоваться возможностью программы и оформить льготную ипотеку в срок до первого ноября 2020 года включительно.

Кредитование по ставке 6,5 процентов и менее годовых предусмотрено для покупателей жилья в строящихся или в уже возведённых новых домах. В Челябинской области льготную ипотеку можно оформить на сумму не более шести миллионов рублей.

Ранее обязательным условием приобретения квартир по пониженной ставке являлся первоначальный взнос не менее 20 процентов от стоимости жилья. Однако в минувший понедельник, 3 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о снижении размера первоначального взноса в рамках программы льготной ипотеки с 20 до 15 процентов

В Управлении Росреестра по Челябинской области отмечают рост регистрационных действий в рамках льготного приобретения жилья. Так, по состоянию на 1 августа с начала действия государственной программы ипотечного кредитования Управлением Росреестра зарегистрировано 1424 пакета документов с использованием пониженной ипотечной ставки, в том числе 625 договоров долевого участия в строительстве, 487 договоров уступки права требования и 312 договоров купли-продажи