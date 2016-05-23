Южноуральцы получают ипотеку под 6,5 % годовых на покупку нового жилья

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Жители Челябинской области могут оформить ипотеку всего под 6,5 процентов годовых на покупку квартир в новостройках.

Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать программу льготной ипотеки. Такая мера призвана поддержать строительную отрасль и сделать покупку нового жилья более доступной.

Программа распространяется на всех граждан, независимо от их возраста, семейного положения, наличия детей. Банки уже одобрили 368 заявок. Южноуральцам, желающим оформить ипотеку под 6,5 процентов стоит поторопиться – программа будет действовать до 1 ноября 2020 года.

Это совершенно новый вид господдержки. Не перепутайте с той ипотекой, что дают семьям с детьми: она тоже работает https://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-semi-s-detmi-blagodarya-nacproektu-smogut-oformit-ipoteku-pod-shest-52194, но имеет другие условия. Банкам будут возмещать проценты по кредитам, которые выданы с 17 апреля по 1 ноября 2020 года включительно.

Важно, что льготная ипотека под 6, 5 процентов действует только на покупку квартир в новостройках и только напрямую у застройщика (юрлица).

Минимальный взнос составляет 20 процентов. Например, если квартира стоит два миллиона рублей, заёмщик должен иметь минимум 400 тысяч для первоначального взноса. Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.

В Челябинской области льготную ипотеку можно оформить на сумму не более трёх миллионов рублей. Срок кредита не ограничен. Разрешается использование материнского капитала и других видов господдержки.