Более миллиарда рублей выдали южноуральцам на льготную ипотеку

Сегодня, 13:11 Категория: Общество

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Жители Челябинской области активно оформляют ипотеку всего под 6,5 процентов годовых на покупку квартир в новостройках. Банки уже выдали 1 миллиард 125 миллионов рублей по 673 заявкам от южноуральцев.

На сегодняшний день по льготной ипотеке в банки Челябинской области подано 2 тысячи 229 заявок на сумму 3,3 миллиарда рублей.

Банки уже одобрили 1492 заявки на сумму 2,5 миллиарда рублей. А 673 заемщика уже смогли получить льготную ипотеку на 1 миллиард 125 миллионов рублей.

Заявки на оформление льготной ипотеки принимают ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», АО Банк «ДОМ.РФ».

Особых требований к заемщикам нет, кроме того, что они должны быть совершеннолетними гражданами РФ. Возраст, семейное положение и наличие детей роли не играют.

Жителям региона, желающим оформить ипотеку под 6,5 процентов годовых стоит поторопиться: программа будет действовать до 1 ноября 2020 года.

Ставка 6,5 процентов годовых сохраняется на весь срок кредита. Накануне президент РФ Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки. Южноуральские семьи смогут оформить льготную ипотеку на покупку жилья стоимостью до шести миллионов рублей. Сейчас максимальная цена покупки жилья по льготной ипотеке в Челябинской области – три миллиона рублей. А банки уже снижают размер первоначального взноса с 20 до 15 процентов.

Важно, что льготная ипотека действует только на покупку квартир в новостройках и только напрямую у застройщика (юридического лица).