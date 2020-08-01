Жительницу Кыштыма Галину Папулову наградили в Москве медалью имени Анны Ахматовой

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Галина Папулова является руководителем первичной общественной организации Совета ветеранов «Объединённый» и движения «Серебряные волонтёры». Своё первое стихотворение она посвятила папе Василию Немову в 1995 году, когда его не стало. Спустя пятнадцать лет Галина Васильевна решила всерьёз заняться написанием стихов.

Сейчас её любовная, пейзажная, городская лирика и сонеты публикуются в 20 альманахах и сборниках, в том числе международных. В 2014 году наша землячка вступила в Российский союз писателей.

– Первую медаль за вклад в русскую литературу получила по почте, – поделилась с сайтом «КР» Галина Васильевна. – Открыла посылку, увидела красную коробочку и тут же появились слёзы на глазах, потому что получать награды за свою работу очень приятно и значимо.

Сейчас Галина Папулова награждена уже четырьмя наградами – юбилейными медалями имени Владимира Маяковского, Антона Чехова, звездой наследия и медалью Анны Ахматовой.

Медаль имени русской поэтессы Анны Ахматовой была вручена недавно в Москве в офисе Союза писателей.

В столице Галина Васильевна посетила Главный храм Вооруженных сил России, чтобы собственными глазами увидеть увековеченную в этом священном месте фотографию папы – участника Великой Отечественной войны.

– Перед празднованием Дня Победы я отправила данные о папе на портал «Дорога памяти», – поделилась Галина Васильевна. – Все отправленные фото участников войны должны были появиться в галерее храма. Я решила лично посетить созданную аллею памяти. Самым завораживающим стало помещение под названием «1148 шагов до Победы», в котором были показаны дни Великой Отечественной войны. Написав на интерактивном экране фамилию, имя и отчество моего папы, я убедилась, что сведения сохранены на долгие-долгие годы благодаря новым технологиям и цифровизации. Вокруг появлялись снимки наших защитников, что создавало ощущение, будто все они рядом с нами.