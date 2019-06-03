Жительница Кыштыма получила награду за вклад в развитие русской литературы

Автор: КР от Сегодня, 15:47 Категория: Культура

Награды удостоена руководитель первичной общественной организации Совета ветеранов «Объединённый» Галина Васильевна Папулова.

Писать стихи она начала более 30 лет назад. Сейчас её любовная, пейзажная, городская лирика и сонеты публикуются в 20 альманахах и сборниках, в том числе международных.

В 2014 году Галина Папулова вступила в Российский союз писателей. Награждение медалью стало для неё полной неожиданностью.

– Мне прислали приглашение приехать в Москву, чтобы получить её в Кремле лично, – сказала сайту «КР» Галина Васильевна. – К сожалению, не смогла поехать в столицу, поэтому мне прислали медаль в Кыштым. За годы литераторства у меня появилось много друзей, которые тоже пишут стихи. Некоторые из них живут в Англии, Америке, Германии, Италии, но расстояния не мешают нам общаться в интернете и совершенствовать свои умения в этой сфере, обмениваясь опытом.

По словам Галины Папуловой, были времена, когда она писала даже по 15-20 стихов в день, замечая прекрасное во всём – как падает лист и отражается гладь воды. Именно стихи дарят ей желание жить и помогать другим.