В Кыштыме 12 малообеспеченных семей получили продуктовые наборы

Вчера, 13:00 Категория: Общество

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«Серебряные волонтёры» Кыштымского городского округа совместно с индивидуальным предпринимателем Станиславом Шабуровым провели благотворительную акцию. Двенадцать малообеспеченных семей получили по два продуктовых набора, один из них – пасхальный.

Идея поддержки жителей нашего города возникла у Станислава Борисовича без сторонних просьб и заявок. За содействием он обратился к руководителю общественного движения «Серебряные волонтёры» Галине Васильевне Папуловой. Обсудив все нюансы проведения акции, перешли от слов к делу. Предприниматель выделил денежные средства, а его помощники взяли на себя подготовку подарков.

– Я сразу же позвонила в комплексный центр социального обслуживания населения и попросила предоставить адреса семей, которые нуждаются в поддержке, – рассказывает сайту «КР» Галина Васильевна. – Многодетные родители и одинокие мамы с детками были приятно удивлены нашему неожиданному визиту.

По словам добровольцев, встреча с каждой семьёй получилась душевной. Некоторые мамы плакали, дети были довольны, обнимали гостей и благодарили за подарки.

За несколько дней до посещения кыштымцев «серебряные волонтёры» Галина Папулова и Альмира Собченко вместе с работниками комплексного центра социального обслуживания населения отправились в магазины, купили продукты и собрали подарочные пакеты.

Так как акция проходила перед светлым праздником Пасхи, в первый набор вошли продукты для выпечки кулича: яйца, мука, масло, сахар. А во второй – крупы, сахар, макароны, сгущённое молоко, рыбные консервы, тушёнка, печенье и яблоки.