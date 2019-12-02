В Кыштыме набирает силу «серебряное» волонтёрство

Автор: КР от Сегодня, 11:00 Категория: Общество

Люди старшего поколения приходят на помощь к тем, кто в этом нуждается.

Они опекают ветеранов и детей, готовы откликнуться на просьбы безвозмездно поухаживать за инвалидом, сходить в аптеку или магазин, если у человека проблемы со здоровьем. Они не умеют быть равнодушными и просто любят дарить добро.

Хорошие люди всегда улыбаются сердцем

В Кыштыме общероссийское движение «серебряных» волонтёров появилось год назад. Его возглавила председатель первичной общественной организации совета ветеранов «Объединённый» Галина Васильевна Папулова. Во время нашей беседы с её лица не сходила искренняя улыбка, и мне тоже невольно захотелось улыбаться в ответ.

– Улыбка ничего не стоит, но многое даёт, – сказала Галина Васильевна. – Я заметила, что люди, которые готовы помочь другим, всегда в хорошем настроении. Это объясняется тем, что негатив в нашей жизни можно обезоружить только добротой. Я, например, ощущаю себя гораздо счастливее, если сделаю хорошее дело.

Точно так же всегда готовы оказаться рядом в трудный момент и не пройдут мимо чужой беды ещё 16 «серебряных» добровольцев. Самой младшей – 49 лет, самой старшей – больше 80. Изначально волонтёры охватили три направления – социальное, событийное и экологическое. Недавно к общественному движению присоединились пять ветеранов труда и спорта и взяли на себя четвёртое – спортивное.

Активисты всегда на подхвате в городских мероприятиях, сами придумывают и проводят для кыштымцев краеведческие и детские праздники. В числе первых выходят на уборку улиц, благоустраивают дворы около домов, в которых живут. Летом, стоило только бросить клич, собрались на субботник на городском кладбище, где могилы буквально утопали в мусоре.

– Когда мы только начали свою деятельность, многие знакомые искренне удивлялись, как это можно бесплатно убирать чей-то мусор или ухаживать за посторонними людьми. А мы по-другому не можем! – поделилась Галина Васильевна Папулова.

Восполняют дефицит общения

До недавнего времени в роли волонтёров была исключительно молодёжь. Школьники и студенты нашего города давно стали надёжными помощниками в различных флэшмобах, патриотических акциях, концертах. То есть занимаются в большей степени событийным направлением. А добровольцы «серебряного» возраста в силу своего внушительного жизненного опыта решили посвятить себя помощи конкретным людям.

– Встречаемся с участниками Великой Отечественной войны. Они – пожилые люди, им не хватает общения. Да что говорить, многие испытывают дефицит в общении и внимании, даже мы – волонтёры, – признаётся Галина Васильевна. – В основном среди нас пенсионеры. Иной раз, находясь дома, думаешь, куда бы пойти, с кем бы поговорить. Поэтому, оказывая помощь другим, мы и сами спасаемся, чувствуя себя нужными.

Активисты проводят время с ветеранами войны за чашечкой чая и разговорами, не пропускают мимо глаз условия проживания. Порой родственники спустя рукава ухаживают за своими пожилыми родными – не прибираются, не готовят и почти не покупают продукты. Ветераны живут в квартирах и домах, которые давно не видели ремонта. В таких случаях с детьми или внуками проводятся беседы.

Конечно, многие из них недовольны, но спустя некоторое время результат налицо – поклеены новые обои, постираны шторы, вымыты полы и приготовлена еда.

– Ветераны Великой Отечественной войны – это наша история. Мы должны быть им очень благодарны за мир и обеспечить достойные условия жизни.

В планах «серебряного» движения – уделять больше внимания и детям, особенно тем, кто относится к категории инвалидов и кто живёт в неблагополучных семьях. Для них уже не раз проводились театрализованные праздники в Комплексном центре социального обслуживания населения на улице 2-й Южной.

– Когда видишь радостные глаза детей – ощущаешь душевный подъём, – говорит руководитель волонтёрского движения. – Мне кажется раньше, когда наши родители были молодыми, а мы детьми – добра было больше. Все помогали друг другу, потому и мы, волонтёры, сейчас стараемся не оставаться безучастными. Бывает, созваниваемся и тут же решаем устроить ребятам чаепитие – покупаем вафли, конфетки по возможности.

Помогут с домашними делами

Кыштымцев приглашают присоединиться к движению «Серебряные волонтёры». В России принято, что это люди старше 55 лет, которые уже вышли на пенсию. Но в нашем городе стать участником этой команды могут жители и помладше, ещё работающие.

– Среди нас есть люди, которые живут в нужде, не справляются с домашними делами в силу своего здоровья и обстоятельств. Мы готовы откликнуться и оказать помощь бесплатно, – сказала Галина Васильевна. – Например, человек не может дойти до магазина, или ему требуются лекарства, или вдруг дети приболели, а родителям срочно нужно на работу. Обращайтесь, любая трудность решаема!

Так, волонтёр Валентина Михайловна Мокрецова готова оказывать посильную помощь двум-трём жителям района машгородка, которые нуждаются в заботе – будь то пожилые жители или инвалиды. Женщина живёт и работает в этом районе и могла бы в свободное время навещать подопечных.

Для остальных обратившихся тоже найдётся волонтёр. Они готовы брать на себя сложные задачи и решать их легко – по зову сердца.

Заявки принимаются по телефону: 8-952-506-28-27.