В период пандемии жители Кыштыма стали чаще пользоваться услугами курьеров

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В условиях ограничительных мер кыштымцы стали вдвое чаще пользоваться услугами курьеров. Как рассказали сайту «КР» в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Челябинской области, за первое полугодие почтовые работники доставили жителям Кыштыма 10 тысяч 600 посылок.

Всего в регионе таких почтовых отправлений было доставлено 190 тысяч. Это на 88 тысяч больше за аналогичный период прошлого года. Лидером по этому показателю стал Челябинск – 90 тысяч посылок. Кыштым на четвёртом месте среди всех южноуральских городов.