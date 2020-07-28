Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В период пандемии жители Кыштыма стали чаще пользоваться услугами курьеров

Сегодня, 11:53 Категория: Общество
132
0

 

В условиях ограничительных мер кыштымцы стали вдвое чаще пользоваться услугами курьеров. Как рассказали сайту «КР» в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Челябинской области, за первое полугодие почтовые работники доставили жителям Кыштыма 10 тысяч 600 посылок.

 

Всего в регионе таких почтовых отправлений было доставлено 190 тысяч. Это на 88 тысяч больше за аналогичный период прошлого года. Лидером по этому показателю стал Челябинск – 90 тысяч посылок. Кыштым на четвёртом месте среди всех южноуральских городов.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Почта России курьерская служба

Похожие публикации:

Жители Кыштыма ринулись отправлять посылки

Кыштым вошёл в число самых азартных городов в Челябинской области

Жители Кыштыма получают количество международных посылок наравне с крупными городами

Жителям Кыштыма международные почтовые отправления стали приходить в полтора раза чаще

В Кыштыме стали чаще получать международные почтовые отправления

Комментарии:

Добавить