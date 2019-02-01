Жители Кыштыма получают количество международных посылок наравне с крупными городами

Автор: КР от Сегодня, 11:32 Категория: Общество

Фотография пресс-службы управления Федеральной почтовой связи Челябинской области

Кыштымцы в прошлом году получили 412 тысяч международных почтовых отправлений, заказанных в интернет-магазинах по всему миру. Для сравнения, в Миассе таких посылок обработано на порядок меньше – 282 тысячи штук, хотя населения в разы больше.

В лидерах по получению международных отправлений на Южном Урале – жители южноуральской столицы. Челябинцы получили в 2018 году 2 миллиона 600 тысяч посылок. В Магнитогорск поступило 840 тысяч импортных заказов, в Златоуст – 457 тысяч.

– У жителей Кыштыма основной прирост посылок из-за рубежа составил в последние месяцы 2018 года – более 60 тысяч штук, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь управления Федеральной почтовой связи Челябинской области Светлана Замятина. – В позапрошлом году эти показатели по вашему городу были в полтора раза меньше.

Всего в 2018 году южноуральцы получили 6 миллионов 310 тысяч посылок из-за рубежа, а отправили – 69 тысяч 500 штук.