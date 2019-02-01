Жители Кыштыма получают количество международных посылок наравне с крупными городами Автор: КР от Сегодня, 11:32 Категория: Общество 0 Фотография пресс-службы управления Федеральной почтовой связи Челябинской области Кыштымцы в прошлом году получили 412 тысяч международных почтовых отправлений, заказанных в интернет-магазинах по всему миру. Для сравнения, в Миассе таких посылок обработано на порядок меньше – 282 тысячи штук, хотя населения в разы больше. В лидерах по получению международных отправлений на Южном Урале – жители южноуральской столицы. Челябинцы получили в 2018 году 2 миллиона 600 тысяч посылок. В Магнитогорск поступило 840 тысяч импортных заказов, в Златоуст – 457 тысяч. – У жителей Кыштыма основной прирост посылок из-за рубежа составил в последние месяцы 2018 года – более 60 тысяч штук, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь управления Федеральной почтовой связи Челябинской области Светлана Замятина. – В позапрошлом году эти показатели по вашему городу были в полтора раза меньше. Всего в 2018 году южноуральцы получили 6 миллионов 310 тысяч посылок из-за рубежа, а отправили – 69 тысяч 500 штук. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить