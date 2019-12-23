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Жители Кыштыма ринулись отправлять посылки

Вчера, 13:42 Категория: Общество
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В декабре Челябинский сортировочный центр Почты России удвоил объёмы обрабатываемых почтовых отправлений. Еженедельный прирост составляет от 20 до 40 процентов.

 

В сутки операторы обрабатывают до 11 тысяч посылок и 100 тысяч писем и мелких пакетов. С начала декабря на Южный Урал поступило около одного миллиона 750 тысяч почтовых отправлений.

 

В новогодние праздники сортировочный центр будет работать в штатном режиме. Кроме того, для обеспечения бесперебойного обслуживания населения в почтамтах организованы мобильные группы сотрудников.

 

Основной объём посылок продолжает поступать из Китая и европейских стран. Наибольшим спросом у покупателей зарубежных интернет-магазинов пользуются одежда, мелкая бытовая техника и электроника, сувениры к Новому году и Рождеству.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина, в декабре жители Кыштыма получили и отправили около 72 тысяч посылок и письменной корреспонденции.

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Теги: Кыштым Почта России посылки письма

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