В Кыштыме возобновят работу в салонах красоты и автомастерских

Сегодня, 10:57 Категория: Общество

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Сегодня на брифинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о снятии ограничительных мер с предприятий, которые оказывают услуги населению. В частности, это касается автомастерских, парикмахерских и салонов красоты (но только тем, которые имеют медицинскую лицензию на работу).

В парикмахерских и салонах красоты должны обеспечить меры безопасности по распространению коронавирусной инфекции. Речь идёт об удалённой записи на приём, отсутствии скопления посетителей в приёмной, использование средств индивидуальной защиты и антисептиков.

Также глава региона сообщил, что можно сменить место самоизоляции, приехав из квартиры на дачный участок на такси или личном легковом автомобиле. Откроются магазины, в которых продают семена и рассаду.

Помимо этого в регионе разрешена работа мастерских по ремонту одежды, обуви и ключей.