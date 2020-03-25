В Челябинской области введён второй пакет карантинных ограничений

Вчера, 21:45 Категория: Общество

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Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к нации по поводу профилактики коронавирусной инфекции. Сразу по завершению трансляции его речи губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал обновлённое распоряжение о введении режима повышенной готовности в регионе. Оно начинает действовать уже с завтрашнего дня.

Так в Челябинской области приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, досуговых заведений. Введён запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Отменяются все выездные мероприятия по государственной регистрации брака. Торжественные церемонии его заключения в ЗАГСах предлагается перенести на более поздний срок. В случае отказа молодожёнов, число её участников, включая работников ЗАГСа, сократить до 10 человек.

Введён карантин для лиц старше 65 лет. Для одиноко проживающих пенсионеров этого возраста будет организована бесплатная доставка медикаментов, предметов первой необходимости и продуктов. Так же будет оказано содействие в оплате услуг ЖКХ и других.