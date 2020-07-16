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Очерк школьницы из Кыштыма представлен в Совете Федерации

Сегодня, 15:07 Категория: Общество
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Десятиклассница школы № 10 Юлия Рогозина стала победителем IV Всероссийского творческой школы-конкурса «Портрет твоего края» в номинации «Алмаз живого слова» – за красоту и выразительность языка. Всего в конкурсе приняли участие 200 тысяч школьников из 24 субъектов Российской Федерации.


Лучшие работы победителей, в том числе из Челябинской области, представлены на выставке «Портрет страны сердцами детей», которая сейчас проходит в Совете Федерации. Всего там, включая очерк Юлии, 23 работы южноуральских детей.


– Суть моего очерка – показать красоту города, упомянуть богатство фольклорной культуры, – сказала сайту «КР» Юля Рогозина. – В конкурсе мне предложила поучаствовать педагог русского языка и литературы школы № 10 Эльвира Владимировна Мелентьева.


Жюри конкурса даже использовало отрывок из очерка кыштымской десятиклассницы в своём пресс-релизе: «Кыштым наш – не город…это сердце моё. Вот знаешь, каждый раз смотрю в небо. Оно у нас такое… Ни у кого такого нет. Сам погляди: голубое, пёстрые макушки деревьев его ласкают. Будто по полотну драгоценными камнями расшито. Облака будто нежное кружево».


Выставка в Совете Федерации продлится до 24 июля, затем работы будут представлены в ряде субъектов РФ.

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Теги: Кыштым школа № 10 конкурс Рогозина

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