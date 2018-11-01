Школьнице из Кыштыма награды вручал космонавт Автор: КР от Сегодня, 12:07 Категория: Образование 0 Фото Максима Марининова Как уже сообщалось на сайте «КР», одиннадцатиклассница школы № 1 София Заикина в минувшую пятницу приняла участие в торжественной церемонии подведения итогов Всероссийского конкурса сочинений. В ней приняли участие авторы 100 лучших работ – ученики 4-11 классов и студенты колледжей. София Заикина - вторая слева Церемония состоялась в Общественной палате Российской Федерации. На награждении присутствовала министр просвещения Татьяна Синюгина. – Диплом и статуэтку мне вручил председатель Российского движения школьников Сергей Николаевич Рязанский, – сказала сайту «КР» София Заикина. – Он космонавт, Герой Российской Федерации, первый в мире учёный – командир космического корабля. Сергей Рязанский В завершении церемонии Татьяна Синюгина наградила авторов пяти лучших сочинений. Ими стали Софья Пшеницина, Борис Можаев и Варвара Рыкова из Свердловской области, Андрей Вейде из Красноярского края и Даниил Чепурной из Курской области. Кроме ученицы из Кыштыма, в Москву с Южного Урала была приглашена и Екатерина Ганич из школы № 42 города Копейска. Финалистам конкурса устроили автобусную экскурсию по столице. Они побывали и в московском планетарии. Напомним, София Заикина представила на суд жюри рассказ о доброй и щедрой девочке Кире. О том, что объявлен такой конкурс сочинений, девушке подсказала учитель русского языка и литературы Светлана Сребрянская. Она же выступила в роли редактора её литературного произведения. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить