Школьнице из Кыштыма награды вручал космонавт

Автор: КР от Сегодня, 12:07 Категория: Образование

Фото Максима Марининова

Как уже сообщалось на сайте «КР», одиннадцатиклассница школы № 1 София Заикина в минувшую пятницу приняла участие в торжественной церемонии подведения итогов Всероссийского конкурса сочинений. В ней приняли участие авторы 100 лучших работ – ученики 4-11 классов и студенты колледжей.

София Заикина - вторая слева

Церемония состоялась в Общественной палате Российской Федерации. На награждении присутствовала министр просвещения Татьяна Синюгина.

– Диплом и статуэтку мне вручил председатель Российского движения школьников Сергей Николаевич Рязанский, – сказала сайту «КР» София Заикина. – Он космонавт, Герой Российской Федерации, первый в мире учёный – командир космического корабля.

Сергей Рязанский

В завершении церемонии Татьяна Синюгина наградила авторов пяти лучших сочинений. Ими стали Софья Пшеницина, Борис Можаев и Варвара Рыкова из Свердловской области, Андрей Вейде из Красноярского края и Даниил Чепурной из Курской области.

Кроме ученицы из Кыштыма, в Москву с Южного Урала была приглашена и Екатерина Ганич из школы № 42 города Копейска. Финалистам конкурса устроили автобусную экскурсию по столице. Они побывали и в московском планетарии.

Напомним, София Заикина представила на суд жюри рассказ о доброй и щедрой девочке Кире. О том, что объявлен такой конкурс сочинений, девушке подсказала учитель русского языка и литературы Светлана Сребрянская. Она же выступила в роли редактора её литературного произведения.