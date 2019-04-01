Школьница из Кыштыма в «Артеке» будет пробиваться в суперфинал литературного конкурса

Автор: КР от Вчера, 14:02 Категория: Культура

В Челябинске завершился региональный этап конкурса юных чтецов «Живая классика». В нём приняли участие 120 школьников с пятого по 11 класс, прошедшие муниципальные отборы.

От Кыштыма на литературном конкурсе выступала десятиклассница первой школы, воспитанница коллектива художественного слова «Окно» Дома детского творчества Екатерина Морозова. Вместе со своим руководителем Еленой Журавлёвой она подготовила отрывок из произведения Джека Лондона «Костёр».

– Жюри, которое возглавляла педагог кафедры актёрского мастерства и режиссуры ГИТИСа Наталья Шурганова, признало её выступление одним из лучших. Катя стала победителем областного этапа, – сказала сайту «КР» Елена Васильевна. – Она уже становилась победителем этого конкурса два года назад. В прошлом году лучшим был признан ещё один мой воспитанник – Яков Щекочихин.

Теперь Екатерина Морозова получила путёвку на финальный этап в крымский «Артек» на тематическую смену «Живая классика» с 4 по 24 мая. Там она прочтёт тоже произведение. И если войдёт в число победителей всероссийского этапа, то получит право выступить в суперфинале, который состоится в Москве на Красной площади.

Добавим, что недавно для участников международного проекта «Живая классика» состоялся телемост «Челябинск-Испания». Педагог дополнительного образования из кыштымского Дома детского творчества Елена Журавлёва для ребят из Кыштыма, Челябинска и победителей испанского конкурса провела мастер-класс «Как подготовить голосоречевой аппарат к выступлению».