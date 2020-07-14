Подписано соглашение о сотрудничестве Челябинской области с компанией «Яндекс»

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ООО «Яндекс» Елена Бунина подписали соглашение о совместной работе в сфере развития информационно-коммуникационных технологий на Южном Урале.

Челябинскую область с компанией «Яндекс» связывает долгосрочное сотрудничество, совместно реализуются:

– сервис, который позволяет жителям следить за передвижением общественного транспорта – элемент концепции «Умный город» (работает на базе «Яндекс.Карты»). Проект реализован в Челябинске, Сатке, Снежинске, Магнитогорске и Копейске, область заинтересована в расширении географии проекта на другие муниципалитеты Южного Урала.

– подготовка ИТ-специалистов.

Бесплатным онлайн-сервисом «Яндекс.Учебник» уже пользуются свыше 8 тысяч учителей и 130 тысяч учеников Челябинской области. С 2017 года в рамках проекта «Яндекс.Лицей» старшеклассники обучаются программированию в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Кыштыме.

Направления дальнейшего сотрудничества, для укрепления и расширения взаимодействия с «Яндексом»:

– использовать сервисы компании для развития туристического потенциала Челябинской области. На базе «Яндекс.Карты» разместить уникальный контент – красоты Южного Урала.

– обучение от школы до вуза. Регион готов вкладываться в развитие необходимой инфраструктуры.



