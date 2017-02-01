Челябинская область будет направлять талантливых студентов и учёных в центр «Сколково»

Автор: КР от Сегодня, 11:13 Категория: Образование

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в инновационной сфере Челябинская область и фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» подписали вчера. Подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель правления фонда Игорь Дроздов.

– Наша ключевая цель – это стимулирование деятельности инновационных предприятий в Челябинской области. Считаю правильным использование инновационных технологий «Сколково» при экономической модернизации нашего региона, – подчеркнул Борис Дубровский.

Сотрудничество будет содействовать привлечению инвестиций в Челябинскую область, выявлению и привлечению к инновационной деятельности талантливых студентов и молодых учёных. Кроме того, лучшие специалисты Южного Урала смогут пройти дополнительное профобучение в технопарке и центре интеллектуальной собственности «Сколково».

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий является управляющей компанией инновационного центра «Сколково».