В Кыштыме стали известны имена школьников, которые претендуют на обучение в виртуальном лицее яндекса Автор: КР от Вчера, 20:17 Категория: Образование 0 Как уже сообщалось на нашем сайте, кыштымский центр детско-юношеского технического творчества стал одной из 130 учебных площадок «Яндекс лицея». Это масштабный образовательный проект, где старшеклассники из разных городов России и стран ближнего зарубежья в режиме онлайн, и притом совершенно бесплатно, могут освоить азы программирования. Как сказала «КР» директор центра Ирина Тарасова, в нашем городе в первичном тестировании приняли участие 140 подростков. Однако справиться с заданиями на логику, вычисления и мотивацию смогли далеко не все. С тестами справились всего чуть более 30 человек. Но и для них не все трудности позади. Им предстоит ещё успешно выдержать собеседование с педагогом ЦДЮТТ, который уже прошёл обучение в Москве и будет курировать «Яндекс лицей» в Кыштыме. Помогать школьникам в программировании будет Александр Зубаиров. Окончательно списки лицеистов будут сформированы после 20 сентября. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить