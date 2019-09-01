В Кыштыме подростки могут стать программистами уже со школьной скамьи

Автор: КР от Вчера, 14:07 Категория: Образование

Уникальная возможность для учеников 8-9 классов всех школ нашего города появилась благодаря участию центра детско-юношеского технического творчества в международном образовательном проекте компании «Яндекс».

Как сообщила сайту «КР» директор центра Ирина Тарасова, наше учреждение дополнительного образования прошло конкурсный отбор и стало одной из 130 учебных площадок «Яндекс лицея».

– Кыштымские школьники, даже без какой-либо начальной подготовки, смогут получить знания в области программирования, – говорит Тарасова. – Причём этой базы будет достаточно, чтобы начать работу в качестве стажёра или младшего разработчика компьютерных программ. Обучение бесплатное и будет вестись на базе ЦДЮТТ в течение всего учебного года.

Чтобы стать «лицеистом» яндекса, необходимо пройти онлайн-тестирование. Первичное тестирование состоится в центре детско-юношеского технического творчества пятого, шестого и девятого сентября. Всю интересующую информацию можно узнать по телефону ЦДЮТТ – 4-45-31.