В Кыштыме один из муниципальных пляжей был открыт с нарушением техники безопасности

Вчера, 11:15 Категория: Общество

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Сегодня, 13 июля, на оперативном совещании первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин сообщил о нарушениях, выявленных на одном из пляжей.



Всего в Кыштыме три муниципальных пляжа. Первый – на улице Фабричной, второй – в детском оздоровительном лагере «Волна». Третий – на базе отдыха «Жемчужный берег» на озере Увильды. В ходе рейда 11 июля именно там выявлены нарушения. На пляже отсутствовал спасательный пост, в то время как на берегу было много отдыхающих. В результате налетевшего ураганного ветра и сильного дождя, двух людей на надувном матрасе унесло далеко от берега. К счастью, никто не пострадал.



– Рассматривается вопрос о закрытии базы, – сказал Пётр Мошкин.



На детском пляже на улице Фабричной есть спасательный пост. Охрану общественного порядка осуществляет охранное предприятие «Купол».



Как отметил Пётр Григорьевич, после заключения договора с охраной стало поступать меньше жалоб от жителей улицы. Был составлен один административный протокол за курение в общественном месте и ещё пять за нахождение на пляже в нетрезвом виде и употребление спиртных напитков в общественном месте.



На берегу озера Анбаш, несмотря на то, что это место не считается официальным пляжем, дополнительно развёрнут спасательный пост из-за большого количества отдыхающих.