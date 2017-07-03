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В Кыштыме на детском пляже утонул мужчина

Автор: КР от Сегодня, 13:56 Категория: Происшествия

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Сегодня на глазах отдыхающих на берегу детского пляжа по улице Фабричной произошло ЧП. Житель Кыштыма 43 лет пришёл с женой искупаться.

 

Как только что сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, мужчина нырнул и больше его не видели. Очевидцы вызвали спасателей. Водолаз обнаружил тело в семи метрах от берега.

 

В это время на пляже было очень много детей. На этом пляже в сезон купания всегда организовано дежурство матросов-спасателей. Теперь предстоит выяснить, была ли у них возможность предотвратить трагедию.

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