В Кыштыме на детском пляже утонул мужчина

Автор: КР от Сегодня, 13:56 Категория: Происшествия

Сегодня на глазах отдыхающих на берегу детского пляжа по улице Фабричной произошло ЧП. Житель Кыштыма 43 лет пришёл с женой искупаться.

Как только что сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, мужчина нырнул и больше его не видели. Очевидцы вызвали спасателей. Водолаз обнаружил тело в семи метрах от берега.

В это время на пляже было очень много детей. На этом пляже в сезон купания всегда организовано дежурство матросов-спасателей. Теперь предстоит выяснить, была ли у них возможность предотвратить трагедию.