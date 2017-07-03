В Кыштыме на детском пляже утонул мужчина
Автор: КР от Сегодня, 13:56 Категория: Происшествия
Сегодня на глазах отдыхающих на берегу детского пляжа по улице Фабричной произошло ЧП. Житель Кыштыма 43 лет пришёл с женой искупаться.
Как только что сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, мужчина нырнул и больше его не видели. Очевидцы вызвали спасателей. Водолаз обнаружил тело в семи метрах от берега.
В это время на пляже было очень много детей. На этом пляже в сезон купания всегда организовано дежурство матросов-спасателей. Теперь предстоит выяснить, была ли у них возможность предотвратить трагедию.
Комментарии
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
спасибо) >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (9193022937)
Анастасия, да выступление группы "На-на" в силе) >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
Выступление группы еще в силе? >>>
В Кыштыме любители уличных попоек всё чаще нарываются на штрафы (Горожанин)
Чуть больше 10% взысканных штрафов... Сразу вспоминается про "суровые законы" и "необязательность исполнения". >>>
Кыштым прирастает детскими игровыми городками (Горожанин)
Отличные новости, особенно - в последнем абзаце. Укажите, пожалуйста, какие 17 дворов попали в эту программу, что бы мы за них порадовались. Есть ли планы и сроки насчет остальных дворов? >>>
Все комментарии