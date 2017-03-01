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Недалеко от Кыштыма открылся новый спасательный пост

Автор: КР от Вчера, 14:31 Категория: Даты

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В селе Кузнецкое Аргаяшского района 1 марта был открыт новый спасательный пост Уральского  учебного спасательного центра  МЧС  России,  дислоцирующегося в посёлке Новогорный. Дата открытия была выбрана неслучайно: именно первого марта отмечается Всемирный день гражданской обороны.

 

В зону ответственности нового поста вошли дороги, ведущие из Кузнецкого в Аргаяш, Тайгинку и Кыштым, а также 18 населенных пунктов и более 30 баз отдыха, в том числе на берегах озера Увильды.

Спасательный пост позволит значительно сократить время прибытия спасателей к месту чрезвычайных ситуаций. В распоряжении дежурных специалистов имеются аварийно – спасательная машина и надувная лодка. На посту круглосуточно будут находиться три спасателя и один водитель.

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