Недалеко от Кыштыма открылся новый спасательный пост

Автор: КР от Вчера, 14:31 Категория: Даты

В селе Кузнецкое Аргаяшского района 1 марта был открыт новый спасательный пост Уральского учебного спасательного центра МЧС России, дислоцирующегося в посёлке Новогорный. Дата открытия была выбрана неслучайно: именно первого марта отмечается Всемирный день гражданской обороны.

В зону ответственности нового поста вошли дороги, ведущие из Кузнецкого в Аргаяш, Тайгинку и Кыштым, а также 18 населенных пунктов и более 30 баз отдыха, в том числе на берегах озера Увильды.



Спасательный пост позволит значительно сократить время прибытия спасателей к месту чрезвычайных ситуаций. В распоряжении дежурных специалистов имеются аварийно – спасательная машина и надувная лодка. На посту круглосуточно будут находиться три спасателя и один водитель.

