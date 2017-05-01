В Кыштыме подвели итоги выходных дней

Автор: КР от Сегодня, 11:02 Категория: ЖКХ

Сегодня на оперативном совещании первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин подвёл итоги четырёх выходных дней в сфере жизнеобеспечения населения. По его словам, 6 мая отмечались проблемы с вывозом крупногабаритного мусора от контейнерных площадок на Нижнем Кыштыме.

От сильного ветра 7 мая упало несколько деревьев. В этот же день были случаи отключения электроэнергии, но аварии своевременно устранялись. Заместитель главы округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин, который был ответственным за оперативную остановку в Кыштымском округе 8 мая, обратил внимание на ситуацию с одним из домов на улице Вайнера. Дом перешёл на прямую форму управления, но при этом собственники не заключили договоры с обслуживающими организациями на аварийное обслуживание и подпор коллектора пришлось устранять силами муниципальных предприятий. По мнению Алексея Заикина, на случай таких критических ситуаций нужен регламент взаимодействия городских служб, чтобы собственники домов, перешедших на непосредственную форму управления, не отстранялись от проблем, а участвовали в устранении аварий.

Вчера в городе также фиксировались проблемы с вывозом крупногабаритного мусора на Нижнем Кыштыме и очисткой контейнеров для вторсырья. В лесной зоне произошло два возгорания. В этой связи Пётр Мошкин напомнил об особом противопожарном режиме, который установлен в Кыштымском округе и по всей Челябинской области. Вход и въезд в лес ограничен.