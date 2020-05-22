В Кыштыме на следующей неделе личный приём граждан проведёт заместитель прокурора Челябинской области

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В следующий четверг, 28 мая, с 10 до 12 часов в прокуратуре города Кыштыма по адресу: улица Калинина, 193, заместителем прокурора Челябинской области Вячеславом Геннадьевичем Тиуновым будет проводиться личный приём граждан.

Предварительная запись производится в прокуратуре по телефонам 4-45-19, 4-45-20 в рабочее время с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 часов.

Гражданам при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, письменное обращение по существу поставленных вопросов.

Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры, государственные органы или органы местного самоуправления, к обращению необходимо приобщить копии полученных ранее ответов.