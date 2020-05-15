В Кыштыме заместитель прокурора Челябинской области проведёт личный приём граждан

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В конце мая в прокуратуре города Кыштыма по адресу: улица Калинина, 193, заместителем прокурора Челябинской области Вячеславом Тиуновым будет проводиться личный приём граждан.

Предварительная запись производится в прокуратуре города по телефонам – 4-45-19, 4-45-20 в рабочие дни с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов.

Гражданам, записавшихся на приём, иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также письменное обращение по существу поставленных вопросов.

Если заявитель ранее уже обращался в органы прокуратуры, государственные органы или в органы местного самоуправления, к обращению необходимо приложить копии полученных ранее ответов.