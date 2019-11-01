В Челябинской области утвердили уполномоченного по правам человека

Автор: КР от Сегодня, 10:30 Категория: Политика

Фото: Алексей Текслер / Vk.com

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили предложение губернатора Алексея Текслера о назначении Антона Шарпилова на должность уполномоченного по правам человека в регионе.

По оценке парламентариев он зарекомендовал себя положительно на прошлых работах.

– В первую очередь рассчитываю на конструктивную работу с депутатами, потому что вы знаете об острых проблемах наших граждан, – отметил Антон Шарпилов. – Более шести тысяч обращений поступило в этом году, в каждом случае нужно разбираться индивидуально, а где-то нужна законодательная проработка.

Кандидатуру нового омбудсмена одобрила и уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

– Организатор поискового движения в Челябинской области и сопредседатель регионального штаба Путина на прошлых президентских выборов Шарпилов – свежая фигура в местной общественно-политической жизни, и ему еще предстоит занять свою нишу, – сказал политолог Александр Мельников. – В частности, интересно, насколько активно будет проявлять себя Шарпилов в темах экологии и обманутых дольщиков.