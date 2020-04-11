Школьники Кыштыма участвуют в конкурсе проектов Русской медной компании

Юной жительнице Кыштыма нужна наша помощь в борьбе с тяжёлым заболеванием Сегодня, 20:41

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В Челябинской области выявлено шесть новых случаев COVID-19 Сегодня, 13:07

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Три челябинских театра готовят онлайн-показы спектаклей Сегодня, 10:00

Сегодня, 11 апреля, на телеканале «ОТВ» прозвучит вся правда о коронавирусе Сегодня, 08:00

В Челябинске первая пациентка получила инъекцию «Спинразы» – одного из самых дорогих препаратов в мире Вчера, 18:35

В Кыштыме с начала года возбуждено более 60 уголовных дел по статьям «Кража» и «Мошенничество» Вчера, 16:37

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