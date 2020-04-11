Школьники Кыштыма участвуют в конкурсе проектов Русской медной компании
Сегодня, 20:05 Категория: Образование
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В этом году в конкурсе социальных проектов Русской медной компании «Измени свой город к лучшему» примут участие пять образовательных организаций Кыштымского округа. Это школы № 2 (средняя),3, 4, 8, а также Центр детско-юношеского технического творчества и Дом детского творчества.
Дом детского творчества представит проект в рамках юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Здесь есть задумка создать выставку семейных альбомов. Кроме того, это же учреждение дополнительного образования намерено смастерить игрушки и поделки согласно народному календарю на базе семейного клуба «Нескучные посиделки».
Средняя школа № 2 планирует подготовить стендовую композицию «Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.» в зале Боевой Славы.
Ученики четвёртой школы мечтают благоустроить пришкольную территорию в рамках проекта «Район Егозинка – уральская глубинка».
Воспитанники ЦДЮТТ, по традиции, разработают проект технической направленности. Они планируют использовать напечатанные на 3D-принтере фиксаторы вместо медицинского гипса «Медикал-лаб».
Ученики третьей школы хотели бы, чтобы возле их учебного заведения появилась площадка для занятий воркаутом.
В связи с карантинными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции, срок сдачи работ продлили, поэтому ряд проектов ещё дорабатывается.