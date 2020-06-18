В Кыштыме тестируют на коронавирус членов участковых избирательных комиссий

Сегодня, 09:00 Категория: Общество

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Продолжается подготовка к Общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

По словам председателя территориальной избирательной комиссии Натальи Храмовой, в Кыштыме началось тестирование на коронавирус членов участковых избирательных комиссий, процедуру уже прошли 50 человек. Члены комиссии полностью обеспечены масками, перчатками и санитайзерами.

– При входе на участки будут размещены санитайзеры и организована термометрия. Мы решаем вопросы разделения потоков, чтобы граждане, пришедшие на избирательный участок, не пересекались, а также соблюдалась социальная дистанция. Серьёзно отрабатываются вопросы и по голосованию на дому, обеспечим бесконтактное голосование, – отметила Наталья Ивановна.

Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, гражданам, которые в дни Общероссийского голосования будут находиться не по месту регистрации, можно будет проголосовать на любом избирательном участке. Для этого нужно до 14:00 часов 21 июня подать заявление о включении в список участников голосования по месту нахождения любым удобным способом: лично в МФЦ, в территориальной или участковой избирательной комиссии; дистанционно через портал госуслуг gosuslugi.ru.

Технология «Мобильный избиратель» достаточно популярна у граждан. По словам заместителя председателя ТИК Юлии Селезнёвой, на сегодняшний день заявления о голосовании по месту своего нахождения уже подали 723 кыштымца.

Начиная с 25 июня, кыштымцы смогут высказать своё мнение на Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Голосование продлится в течение недели, до 1 июля 2020 года включительно.

25 - 29 июня и 1 июля участки для голосования будут работать с 08:00 до 20:00 часов

30 июня – с 08:00 до 14:00 часов.