В Кыштым для участковых избирательных комиссий доставили средства индивидуальной защиты: маски, санитайзеры и перчатки

Сегодня, 12:00 Категория: Общество

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В Кыштыме доставили первую партию средств индивидуальной защиты: 3000 медицинских масок, 120 санитайзеров для рук и 300 пар перчаток. Средства на обеспечение мер безопасности участников голосования по поправкам в Конституцию выделены из областного бюджета. Об этом сообщает в официальной группе администрации Кыштымского городского округа ВКонтакте.

Участковые избирательные комиссии начали приём заявлений от граждан, которые будут голосовать не по месту регистрации, а по месту своего нахождения.Приём заявлений о голосовании по месту нахождения осуществляется до 14:00 часов 21 июня через единый портал государственных услуг в МФЦ (ул.Республики, 10), в территориальной избирательной комиссии (пл. К.Маркса,1, кабинет №107) или в любой участковой избирательной комиссии.

Проголосовать до дня Общероссийского голосования гражданин может на своём избирательном участке и вне помещения для голосования, начиная с 25 июня и до 14:00 часов 30 июня.

Приём обращений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (на дому) принимается в участковой избирательной комиссии или по телефону комиссии, начиная с 16 июня до 17:00 часов 1 июля.

Время работы территориальной и участковых избирательных комиссий:

- с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00 часов;

- в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00 часов.

Телефоны территориальной избирательной комиссии 8 (351-51) 4-05-29, 8 (351-51) 4-05-43.

