Определена дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ

Сегодня, 18:30 Категория: Общество

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Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл совещание с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В ходе обсуждения глава государства принял решение о проведении общероссийского голосования 1 июля 2020 года. Дата была предложена главой Центризбиркома.

Общественная палата Российской Федерации активно формирует корпус наблюдателей. Главным приоритетом организации голосования является безопасность здоровья всех участников голосования и членов избирательных комиссий. Совместно с Роспотребнадзором разработаны рекомендации для избирательных комиссий в целях профилактики риска распространения инфекционных заболеваний и методические материалы по проведению голосования с учетом эпидемиологической обстановки.

– Все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Перед началом работы мы планируем провести повсеместное тестирование организаторов голосования. Будут разведены потоки голосующих на выход и на вход, на каждом участке будет установлен температурный контроль, – доложила Председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По заявлению Председателя ЦИК России для этих же целей будет обеспечено голосование в течение семи дней, включая день голосования. Также гражданам будет предложено несколько алгоритмов голосования.

– Есть возможность организовать выездное голосование, расширены возможности голосования на дому. При этом процедура такого голосования будет бесконтактной. Повсеместно будет использоваться зарекомендовавший себя механизм «Мобильный избиратель». Люди смогут выбрать удобную для себя форму волеизъявления», – проинформировала Элла Памфилова.

В Кыштымском городском округе в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции будут работать более 100 наблюдателей. Порядка 70% списков уже сформированы.