Жители Кыштыма смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ из дома

Вчера, 15:00 Категория: Общество

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Напомним, президент России Владимир Путин утвердил дату общероссийского голосования – 1 июля. Но проголосовать можно будет также с 25 по 30 июня. В дни голосования приходите с паспортом на выбранный вами участок, получайте бюллетень и голосуйте.

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрена возможность голосования на дому с 25 июня по 1 июля. Для записи на надомное голосование нужно обратиться в свою участковую комиссию с 16 июня до 17:00 первого июля, обсудив удобное время. Или подайте заявление через портал gosuslugi. ru с 5 июня до 14:00 21 июня. В день голосования вас посетят члены участковой комиссии с бюллетенем и переносным ящиком для голосования. Голосование будет проведено бесконтактным способом с использованием одноразовых перчаток и масок.

Найти адрес своего участка для голосования можно на интерактивной карте избирательных комиссий на сайте ЦИК России. Участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Электронное голосование доступно только для жителей Москвы и Нижегородской области.