Жители Кыштыма смогут проголосовать по поправкам в Конституцию, находясь на садовых участках

Вчера, 17:30 Категория: Общество

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил организовать голосование за поправки в основной закон страны в садовых товариществах.

– Обращаю особое внимание глав муниципалитетов на необходимость совместной работы с местными избирательными комиссиями. В условиях текущей эпидемиологической ситуации предусмотрены возможности для голосования на дому, и скоро избиркомы начнут сбор соответствующих заявок от граждан. Заявки можно направить через единый портал госуслуг, по телефону либо передать письменное заявление. 25 июня члены комиссий начнут поквартирные обходы, также будет действовать «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения, – сказал глава региона.

Напомним, что на общероссийском голосовании жителям страны предстоит ответить на вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Если в дни общероссийского голосования, с 25 июня по 1 июля 2020 года, вы будете находиться вне места своего жительства (регистрации), проголосовать можно на любом удобном избирательном участке. Для этого нужно заранее подать заявление о включении в список участников голосования по месту нахождения. Сделать это можно начиная с 5 июня 2020 года и до 14:00 21 июня 2020 года тремя способами:

– лично в любом офисе МФЦ

– лично в любой территориальной комиссии Челябинской области (будние дни: с 16:00 до 20:00 часов, выходные и праздничные дни: с 10:00 до 14:00 часов).

– дистанционно через Единый портал госуслуг gosuslugi.ru (подача заявления возможна до 14:00 (мск) 21 июня и только один раз).

Если по состоянию здоровья или другой уважительной причине вы не сможете прийти на участок для голосования, подайте заявление и проголосуйте на дому. Участковые избирательные комиссии начнут принимать заявления для голосования по месту фактического нахождения с 16 июня 2020 года и до 14:00 часов 21 июня 2020 года.

Одним из самых удобных, простых и быстрых способов подачи заявления на выбор избирательного участка для голосования является портал gosuslugi.ru. Заполнение формы займет пять минут. После отправки заявления в личный кабинет на портале госуслуг придёт подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией о выбранном участке. В день голосования нужно прийти на участок с паспортом и бумажной или сохраненной на телефон частью заявления из личного кабинета. Чтобы помочь южноуральцам разобраться, как выбрать избирательный участок через Госуслуги, Мининформ Челябинской области подготовил пошаговую инструкцию.