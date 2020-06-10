Продолжается приём заявлений на голосование по месту пребывания по поправкам к Конституции РФ
Вчера, 14:57 Категория: Общество
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Механизм «Мобильный избиратель» интересен гражданам, которые будут отсутствовать по месту жительства в дни голосования. Чтобы проголосовать не по месту своей регистрации, а на более удобном участке, нужно до 21 июня подать соответствующее заявление.
Уже сейчас прикрепиться к участку для голосования можно в территориальной избирательной комиссии в Кыштыме на улице К. Маркса, 1, в многофункциональном центре на улице Республики, 10 или на Едином портале госуслуг. А с 16 до 21 июня сделать это можно будет и в любой участковой избирательной комиссии.
Напомним, президент России Владимир Путин утвердил дату общероссийского голосования – 1 июля. Но проголосовать можно будет также с 25 по 30 июня. В дни голосования приходите с паспортом на выбранный вами участок, получайте бюллетень и голосуйте.
На голосование будет вынесен один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Предстоит ответить «Да» или «Нет». Не нужно будет голосовать за каждую поправку отдельно.
Основные поправки:
- В Конституции предложено закрепить обязанности государства по защите и воспитанию детей. Дети — важнейший приоритет государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему развитию детей. Приоритет отдается семейному воспитанию. Государство берет на себя обязанности родителей для детей, оставшихся без попечения.
- В поправках в Конституцию прописана поддержка традиционных семейных ценностей: защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.
- Поправки в Конституцию Российской Федерации устанавливают гарантии защиты трудовых прав человека. Минимальный размер оплаты труда закрепляется на уровне не менее величины прожиточного минимума. Также государство обязуется содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы. Таким образом создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния людей.
- В обновленной Конституции раскрывается понятие «социальное государство». Гарантируются пенсионное обеспечение по принципу солидарности поколений и индексация пенсий не реже одного раза в год. Также в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.
- Конституцию дополнит пункт о системе социальной защиты инвалидов. Основной закон будет гарантировать им полные и равные с другими права и свободы, социальную интеграцию без дискриминации, создание доступной среды, улучшение качества их жизни.
- Поправки усиливают гарантии прав граждан Российской Федерации на получение достойной и качественной медицинской помощи вне зависимости от места проживания, а соответствующие обязанности закрепляются за органами власти всех уровней. Также государство берет на себя заботу о сохранении и укреплении общественного здоровья, создании условий для ведения здорового образа жизни и формировании культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.
- Конституция провозглашает новые требования к людям, занимающим самые ответственные должности в стране. Поправки в Конституцию запрещают Президенту, премьер-министру, федеральным министрам, сенаторам, депутатам и другим высшим должностным лицам России иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство, открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках. Уточняется также ограничение на количество сроков на посту Президента Российской Федерации – оно применяется к действующему Президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок.
- Обновленная Конституция ориентирована на укрепление государственного и территориального суверенитета Российской Федерации. Не допускаются действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям. Конституция фактически провозглашает за Россией статус страны-миротворца, историческую миссию России по поддержке соотечественников, по защите мира. Россия также будет защищать и историческую справедливость — Конституция провозглашает недопустимость фальсификации истории. Устанавливается приоритет российской Конституции над решениями международных судов.
- Поправки в Конституцию создают необходимый для успешного развития общества баланс власти. Назначение федеральных должностных лиц теперь будет происходить только после консультаций в Совете Федерации, Государственная Дума будет утверждать руководство и состав Правительства Российской Федерации. Государственный совет обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти, определяет основные направления внутренней и внешней политики Российской Федерации, усиливает роль регионов при принятии государственных решений.
- Отдельное внимание в обновленной Конституции предложено уделить экологии. Государство берет на себя обязательства по созданию благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижению негативного воздействия на окружающую среду, сохранению уникального природного и биологического разнообразия страны и формированию в обществе ответственного отношения к животным.
- В Конституции признается роль гражданского общества как одного из ключевых институтов в стране. Государство гарантирует поддержку некоммерческим организациям, добровольческой и волонтерской деятельности.
- Поправки в Конституцию устанавливают государственным языком Российской Федерации русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. При этом всем народам Российской Федерации гарантируется право на сохранение родного языка, а также на создание условий для его изучения и развития.
- Поправки к Конституции определяют культуру в Российской Федерации как уникальное наследие ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации.
- Поправки в Конституцию отражают современное научно-технологическое развитие общества, стремление России к научному прогрессу, сохранение и развитие ее научного потенциала. Современная Конституция должна отвечать современным реалиям. Впервые в истории Конституция России будет упоминать информационные технологии, безопасность персональных цифровых данных.
- В Конституцию предложено добавить статью об исторической преемственности Российской Федерации. В ней подчеркивается, что Россия является правопреемницей СССР на своей территории, а также продолжательницей членства СССР в международных организациях и договорах.