Жители Кыштыма смогут получить бесплатную консультацию по качеству и безопасности технически сложных товаров, в том числе медицинского назначения

Сегодня, 15:00 Категория: Общество

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С 15 по 26 июня будет проводиться «горячая линия» по качеству и безопасности технически сложных товаров, в том числе при продаже товаров медицинского назначения. По всем интересующим вопросам жители Кыштыма могут обращаться к специалисту консультационного пункта при филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» по телефону: 8-951-799-08-96.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г. технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки надлежащего качества не подлежат обмену или возврату в течение 14 дней. Поэтому покупая технически сложный товар (например: бытовые радиоэлектронная аппаратура, средства связи, вычислительная и множительная техника, фото- и киноаппаратура, часы, музыкальные товары, электробытовые приборы, машины и инструменты, бытовое газовое оборудование и устройства, другие технически сложные товары) необходимо помнить, что вернуть его в магазин можно только при наличии в нём недостатков, либо если не предоставлена полная и достоверная информация о товаре.

Как правильно действовать потребителю в случае обнаружения недостатков в технически сложном товаре?

Необходимо обратиться к продавцу товара (изготовителю, уполномоченной организации и т.д.) с письменной претензией, составленной в двух экземплярах, в которой должны быть чётко сформулированы Ваши требования по поводу недостатков товара. Один экземпляр претензии необходимо вручить продавцу, либо направить письмом (с уведомлением). В случае личного вручения претензии, на втором экземпляре продавец должен указать дату, должность, Ф.И.О. лица, принявшего претензию.

Как должен действовать продавец при получении претензии?

В случае обнаружения потребителем недостатков в товаре в течение гарантийного срока, Закон обязывает продавца принять товар ненадлежащего качества, провести проверку качества товара, а в случае необходимости экспертизу товара за свой счёт.

Чем отличается проверка качества товара от экспертизы?

Проверку качества товара осуществляет продавец или уполномоченная продавцом организация (как правило, сервисный центр).

Результатом проверки качества товара является документ (акт, заключение и др.).

В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация, ИП, импортёр) обязан провести экспертизу товара за свой счёт (в период гарантийного срока).

В каком случае продавец обязан предоставить потребителю аналогичный товар?

Если для замены товара требуется более 7 дней, а также на период гарантийного ремонта товара, по требованию потребителя продавец обязан безвозмездно предоставить во временное пользование товар длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими свойствами в трёхдневный срок.

Постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998г. определён перечень товаров, на которые указанное требование распространяется, к ним относится: Автомобили, мотоциклы и др. виды мототехники, прицепы и номерные агрегаты к ним, кроме товаров, предназначенных для использования инвалидами, прогулочные суда и плавсредства, мебель; электробытовые приборы, используемые как предметы туалета и в медицинских целях (электробритвы, электрофены, электрощипцы для завивки волос, медицинские электрорефлекторы, электрогрелки, электробинты, электропледы, электроодеяла); электробытовые приборы, используемые для термической обработки продуктов и приготовления пищи (бытовые печи СВЧ, электропечи, тостеры, электрокипятильники, электрочайники, электроподогреватели и др. товары); гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия.

В аптеках реализуются не только лекарственные средства, но и медицинские приборы. Нередко возникают ситуации, когда покупатели хотят возвратить такой товар в аптеку. При этом сотрудники аптеки отказывают в обмене или возврате такого товара.

Согласно положениям Закона РФ "О защите прав потребителей" покупатель в течение 14 дней не считая дня покупки, имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или. Однако вернуть можно не каждый товар надлежащего качества. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55 утвержден Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, к числу которых относятся: товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми, лекарственные препараты), предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары),

парфюмерно-косметические товары, электробытовые машины и приборы,

швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные).

Таким образом, если вы приобрели в аптеке один из вышеперечисленных товаров и по определенным причинам он оказался вам не нужен, то в данном случае сотрудники аптеки отказывая вам в обмене товара или возврате денежных средств не нарушают ваши потребительские права.

Обращаем внимание, что отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований (п. 5 ст. 18 Закона о защите прав потребителей).