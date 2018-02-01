Жители Кыштыма проголосуют за президента России, даже находясь в день выборов в Сочи

Автор: КР от Сегодня, 16:02 Категория: Политика

В Кыштыме открылись пункты приёма заявлений от избирателей. Речь о тех, кто в день выборов будет находиться далеко от дома – в командировке, в отпуске или просто в гостях в другом городе. Для таких впервые появилась возможность воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.

Для этого в срок до 12 марта включительно нужно обратиться с паспортом гражданина РФ в территориальную избирательную комиссию Кыштыма по адресу: площадь К. Маркса, 1, кабинет №107, в рабочие дни с 16:00 до 20:00 часов, в выходные – с 12:00 до 16:00 часов. Также можно прийти в многофункциональный центр на улице Дёмина, 7.

А с 25 февраля и также по 12 марта заявления для голосования по месту нахождения будут приниматься в любой участковой избирательной комиссии. С 13 по 17 марта до 14 часов – на избирательном участке по месту регистрации.

Во всех этих пунктах необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать. На всё про всё уйдёт не более пяти минут. Ещё быстрее можно подать заявление в режиме онлайн через интернет-портал госуслуг, но для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись.

В первый же день приёма заявлений, 31 января, двое жителей нашего города уже воспользовались новыми возможностями.

В МФЦ обратился мужчина, пояснив, что в день выборов президента России, 18 марта, он будет находиться в Сочи. При этом участие в голосовании обязательно примет. Кыштымец уже получил отрывной талон, позволяющий ему голосовать в Сочи.

Ещё одна наша землячка пришла в территориальную избирательную комиссию администрации Кыштымского городского округа. В день выборов она будет в Кыштыме, но хочет проголосовать на том же избирательном участке, что и её супруг.

В территориальную избирательную комиссию пришёл и мужчина. Он прописан в Новом Уренгое, но проживает в нашем городе. Раньше ему нужно было ехать за открепительными удостоверениями для голосования по месту регистрации. В этом году всё гораздо проще. Он уже получил право голосовать на одном из участков в Кыштыме.

На сегодня жители нашего города подали уже пять заявлений на участие в президентских выборах по месту нахождения.