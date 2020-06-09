Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме снесён гараж, возведённый с нарушением строительных норм

Вчера, 14:13 Категория: Общество
844
0

 

Судебные приставы отделения по городам Кыштым и Карабаш поставили точку в споре двух соседей. Один из них возвёл капитальный гараж, нарушив строительные нормы. Расстояние до границы соседнего участка оказалось меньше, чем положено. Сосед выразил недовольство тем, что новое строение затеняет часть огорода. Кроме того, во время осадков больше воды стало попадать к нему на участок. В досудебном порядке ситуацию решить не удалось. После обращения в суд исполнительный лист поступил к судебным приставам.


В результате мужчина, построивший гараж, снёс его, но оставил капитальный фундамент. Он пояснил, что для демонтажа требуется спецтехника. Также ссылался на отсутствие денег, чтобы её оплатить. Тогда судебные приставы применили меры принудительного исполнения. Должник сам убрал фундамент, не прибегая к помощи спецтехники.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым гараж судебные приставы

Похожие публикации:

В Кыштыме задержан мужчина, похитивший гараж

Жители Кыштыма лишаются личных автомобилей за долги

В Кыштыме бизнесмен погряз в долгах перед банком и владельцем автостоянки

Приехав в сад, жительница Кыштыма обнаружила, что в её сарае сосед оборудовал котельную

Судебные приставы заморозят счета

Комментарии:

Добавить