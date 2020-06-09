В Кыштыме снесён гараж, возведённый с нарушением строительных норм

Вчера, 14:13 Категория: Общество

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Судебные приставы отделения по городам Кыштым и Карабаш поставили точку в споре двух соседей. Один из них возвёл капитальный гараж, нарушив строительные нормы. Расстояние до границы соседнего участка оказалось меньше, чем положено. Сосед выразил недовольство тем, что новое строение затеняет часть огорода. Кроме того, во время осадков больше воды стало попадать к нему на участок. В досудебном порядке ситуацию решить не удалось. После обращения в суд исполнительный лист поступил к судебным приставам.



В результате мужчина, построивший гараж, снёс его, но оставил капитальный фундамент. Он пояснил, что для демонтажа требуется спецтехника. Также ссылался на отсутствие денег, чтобы её оплатить. Тогда судебные приставы применили меры принудительного исполнения. Должник сам убрал фундамент, не прибегая к помощи спецтехники.