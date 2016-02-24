Приехав в сад, жительница Кыштыма обнаружила, что в её сарае сосед оборудовал котельную

Автор: КР от Сегодня, 15:48 Категория: Происшествия

Садовый участок достался жительнице Кыштыма от отца. Он трудился здесь, обихаживал землю с 1999 года. Перед смертью завещал сад дочери. В мае 2009 года она зарегистрировала право собственности на него. В марте 2013 года, приехав на участок после долгого зимнего перерыва, женщина с изумлением обнаружила, что некоторые деревянные постройки бесследно пропали, а в деревянном гараже, построенном её отцом, установлен отопительный котел. Подъезд к её садовому участку был почему-то блокирован соседом.

Встревоженная хозяйка обратилась в ООО «Гео-Сервис» – организацию, которая занимается топографо-геодезической деятельностью, и выяснила, что сосед тоже оформил свой сад в собственность ещё в 2011 году. Что самое удивительное, граница его участка каким-то чудесным образом пролегла по чужой территории, отхватывая от неё ощутимый кусок и тот самый гараж. Получалось, что спорная территория принадлежит сразу двум владельцам. Точно такое же «раздвоение» произошло и с хозяйственной постройкой: один и тот же объект под разными номерами числился за обоими хозяевами.

Мириться с таким положением вещей женщина не могла и не хотела. Светлая память об отце не позволяла ей сделать такой необоснованный подарок человеку, который, по её глубокому убеждению, позарился на чужое имущество. Справедливость она решила искать в суде, причём свои требования адресовала не только соседу, но и администрации округа. Истица настаивала на возвращении имущества, установлении законной границы между двумя участками и отмене постановления, по которому часть её земли оказалась в чужом владении.

Сосед не стал ждать у моря погоды и подал встречный иск, в котором просил признать право собственности на спорную площадь за собой. Он утверждал, что превращённый им в котельную гараж и деревянные постройки значились на межевом плане его участка, который и лёг в основу постановления администрации, а затем и регистрации имущества. Кроме того, он ссылался на то, что его соседка пропустила срок исковой давности, ведь с того момента, как он в 2011 году оформил право собственности, прошло уже много лет.

Суд, однако, не согласился с этими аргументами. Женщина узнала о случившемся только получив кадастровый план в 2013 году. Значит, именно с этого момента следует отсчитывать отрезок времени, в течение которого она может защитить свои права в судебном порядке. Главным же аргументом в её пользу стало то, что спорный объект недвижимости в его первоначальном состоянии был возведён отцом владелицы и находится на принадлежащем ей земельном участке. Он сформирован и внесён в кадастр ещё в 1999 году, тогда как земельный участок её соседа был образован только в 2011 году.

С учётом всех обстоятельств, суд встал на сторону истицы, потребовав вернуть ей имущество, установить законную границу между участками и отменить постановление администрации округа.