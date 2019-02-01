Жители Кыштыма лишаются личных автомобилей за долги

Автор: КР от Сегодня, 16:07 Категория: Общество

Судебные приставы Кыштыма накладывают арест на автотранспорт должников в случаях, когда задолженность не погашается длительное время. Это может быть как многомиллионный долг, так и в несколько тысяч.

У одного из жителей нашего города долг перед «Челиндбанком» – порядка трёх миллионов рублей. Судебные приставы выяснили, что на него оформлен грузовой автомобиль. Были приняты меры по розыску автотранспорта.

Когда владелец грузовика утром приехал на нём на работу и оставил автомобиль на стоянке у Кыштымского медеэлектролитного завода, судебный пристав наложил на него арест.

Другой житель Кыштыма не задумывался вернуть 100 тысяч рублей физическому лицу. Но при этом проплачивал ему по 100 рублей. Судебные приставы не могли попасть к нему домой. Не возымело действия и привлечение участкового.

Наконец, осознав, что в покое его не оставят, мужчина приехал в кыштымский отдел судебных приставов на своём автомобиле «ВАЗ-2111».

Пока он кричал и топал ногами, доказывая, что не будет погашать задолженность, пристав пробил по базе кому принадлежит автотранспорт, и, убедившись, что его владельцем является этот мужчина, арестовал автомобиль.