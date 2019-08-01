В Кыштыме задержан мужчина, похитивший гараж Автор: КР от Сегодня, 14:31 Категория: Происшествия 0 Местному жителю удалось незаметно увезти на грузовом автомобиле чужой железный гараж вместе с имуществом, которое в нём находилось. Похищение произошло в районе Коноплянки около станции техобслуживания. Владелец гаража обратился в полицию, когда обнаружил пропажу. Ущерб составил 73 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе кыштымской полиции, в ходе оперативного розыска был задержан 33-летний житель нашего города, ранее не судимый. Выяснилось, что гараж он сдал в пункт приёма металлолома. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 – кража. Ведётся следствие. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Ущерб он не возместил. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить