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В Кыштыме бизнесмен погряз в долгах перед банком и владельцем автостоянки

Автор: КР от Вчера, 10:46 Категория: Общество

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Кыштымский индивидуальный предприниматель, занимающийся оптовой и розничной торговлей с 2004 года, задолжал Челиндбанку около пяти миллионов рублей. Судебные приставы уже реализовали часть имущества должника в счёт погашения кредитов.

 

А недавно приставам нужно было забрать два рефрижератора, на которые тоже наложен арест. Это дорогостоящий транспорт, оборудованный специальными холодильными установками.

 

– Спецтехника должника находилась на платной стоянке, расположенной на улице Советской, – сказала сайту «КР» судебный пристав-исполнитель городского отдела судебных приставов Алла Кацуба. – Когда мы приехали за арестованным имуществом, владелец парковки не давал нам его вывезти и перегородил проезд личным автомобилем.

 

Оказалось, предприниматель задолжал ещё и за стоянку своих рефрижераторов 60 тысяч рублей. Приставам пришлось вызывать грузоподъёмник и вызволять спецтехнику через забор. Рефрижераторы переданы Челиндбанку в счёт погашения долга, хотя и этого недостаточно. Приставы продолжают накладывать арест на оставшееся имущество должника.

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