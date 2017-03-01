Жителям Кыштыма предлагают написать историческую азбуку

Автор: КР от Сегодня, 11:46 Категория: Культура

Городской историко-революционный музей объявил конкурс «Историческая азбука. Часть третья». В предыдущие два года к участию в этом проекте подключились около сотни жителей нашего города.

– Нынче мы определили четыре номинации, – сказала сайту «КР» учёный секретарь музея Елена Кузнецова. – Авторы, независимо от возраста и рода деятельности, могут выполнить работу на любую из предложенных тем. На номинацию «Городской музей» принимаются воспоминания о прошлом музея, в том числе и о том времени, когда он находился в усадьбе Демидова «Белый дом». Рассказы и исследовательские работы, посвящённые музеям в посёлках Кыштымского городского округа, а также на заводах и в школах, будут участвовать в номинации «Музеи округа».

Кроме того, организаторы предлагают поучаствовать в номинациях «Создатели музея» и «Частные коллекции».

Конкурс продлится до конца этого года. Подробности можно узанть по телефону музея 4-12-55. Все творческие работы будут опубликованы в третьей части «Исторической азбуки». Каждый из авторов получит в подарок по одному её экземпляру.