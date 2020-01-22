Жители Кыштыма получат подарки за фотографии зимнего города

Сегодня, 18:23 Категория: Общество

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Фото Максима Марининова

В Кыштыме проводится конкурс «Зима в нашем городе» на лучшую фотографию. Работы принимаются в двух номинациях: «Мой Кыштым» – виды природы нашего города в зимнее время года и «Я зимой» – интересные моменты отдыха на свежем воздухе в городе и его окрестностях.

Как сообщили сайту «КР» в комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации КГО, каждый участник может предоставить не более двух авторских фотографий, по одной в каждой номинации. Работы должны быть выполнены в формате А4, иметь этикетку с указанием названия, номинации, автора, места работы или учёбы, телефона.

Фотографии принимаются до 19 февраля в комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды по адресу: улица Фрунзе, 3, кабинеты № 19, 20, 21. Подробная информация по телефонам: 8 (351-51) 4-07-54, 4-04-98, 8 (351-51) 4-31-47.

На фотоконкурс не принимаются фотоснимки, скопированные или переснятые из интернета, книг, газет и другой полиграфической продукции.

Награждение участников конкурса состоится 29 февраля в 11 часов в Центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина.

Победителям вручат грамоты и подарки.