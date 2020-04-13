Некоторые жители Кыштыма игнорируют режим обязательной самоизоляции и проводят отдых на природе

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В минувшие выходные излюбленные места отдыха кыштымцев и жителей соседних городов – озеро Сугомак, Сугомакская поляна – были, как всегда, многолюдны.

Так, в субботу, 11 апреля, специалисты «Особо охраняемых природных территорий Челябинской области» совместно с кыштымскими экологами провели рейд на территории памятника природы – Сугомакская пещера.

Было составлено четыре административных протокола на водителей, проехавших на своих машинах к пещере. Каждый из них теперь поплатится штрафом от трёх до четырёх тысяч рублей.

– Народу было много, – сказала сайту «КР» и.о. председателя комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа Марина Дунаева. – Люди отдыхали и на берегу озера Сугомак. Приезжали целыми семьями, с детьми. Одна семья готовила шашлыки, их человек шесть было. Много желающих отдохнуть и возле пещеры или подняться на гору Сугомак. На въезде в сторону пещеры на стоянке было пять машин.