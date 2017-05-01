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Экологи проследят за посещением туристами Сугомакской пещеры вблизи Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 16:24 Категория: Экология

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Сугомакская пещера – памятник природы, излюбленное место посещения для тысяч туристов Южного Урала. Уникальность пещеры в том, что она образовалась в мраморных породах. Её стены и своды состоят из белого мрамора. Как туристический объект она известна с начала XX  века. С пещерой связано много легенд и сказов.

 

Однако в последние годы всё заметнее становится антропогенное влияние на Сугомакскую пещеру. На её  сводах появляются надписи, территория захламляется мусором. Экологи предпринимают попытки ограничить неконтролируемое посещение уникального памятника природы. Для этого специалисты областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» (ООПТ Челябинской области) оформили заявку на получение права пользования недрами.

 

Заявка была одобрена департаментом по недропользованию по УрФО в Челябинской области. Получение лицензии позволит контролировать потоки туристов, желающих попасть внутрь пещеры, а также проводить мероприятия по её сохранению. Без проводника вход в пещеру будет запрещён. Организацией экскурсионной деятельности займётся ОГУ «ООПТ Челябинской области».

 

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