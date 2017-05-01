Экологи проследят за посещением туристами Сугомакской пещеры вблизи Кыштыма
Автор: КР от Сегодня, 16:24 Категория: Экология
Сугомакская пещера – памятник природы, излюбленное место посещения для тысяч туристов Южного Урала. Уникальность пещеры в том, что она образовалась в мраморных породах. Её стены и своды состоят из белого мрамора. Как туристический объект она известна с начала XX века. С пещерой связано много легенд и сказов.
Однако в последние годы всё заметнее становится антропогенное влияние на Сугомакскую пещеру. На её сводах появляются надписи, территория захламляется мусором. Экологи предпринимают попытки ограничить неконтролируемое посещение уникального памятника природы. Для этого специалисты областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» (ООПТ Челябинской области) оформили заявку на получение права пользования недрами.
Заявка была одобрена департаментом по недропользованию по УрФО в Челябинской области. Получение лицензии позволит контролировать потоки туристов, желающих попасть внутрь пещеры, а также проводить мероприятия по её сохранению. Без проводника вход в пещеру будет запрещён. Организацией экскурсионной деятельности займётся ОГУ «ООПТ Челябинской области».
Комментарии
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (ЗасПанный казачок)
Опять болтология Или ссылки закончились Нет уж, раз начал бросаться инфой - делись и дальше Есть что-то про ДОБРОВОЛЬНОЕ вступление инородцев в казаки >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Демагогия Во-первых, к теме разговора не относится Во-вторых, в казаки не вступали, а верстали В-третьих, где документы, что это было не добровольно Особенно с учетом того, что казачье сословие б >>>
На юбилее Кыштыма выступят столичные звёзды (Гость Вячеслав)
Если они такие известные зачем перечислять где кто участвовал с кем пел кому подыгрывал >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (ЗасПанный казачок)
Опять пустые слова А кинь-ка ссыль на документы которые подтверждают что они добровольно вступили в казаки Или фраза "перевели в казаки" это как бы по своей воле >>>
На юбилее Кыштыма выступят столичные звёзды (просто кыштымец)
Звёзды Столичные Первый раз вижу и не слышал Лучше, к примеру, назвать статью Каримов споёт свои песни на своей малой родине >>>
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