Для жителей и гостей Кыштыма проезд к Сугомакской пещере может обернуться серьёзным штрафом

Вчера, 15:59 Категория: Экология

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Сугомакская пещера отнесена к памятникам природы областного значения. Учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» принимает меры по сохранению этого уникального памятника. Одна из таких мер – запрет на проезд личного автотранспорта к Сугомакской пещере.

Всем, кто намерен отдохнуть или просто прогуляться по Сугомакской поляне, её пригоркам, а также полюбоваться пещерой или взобраться на гору Сугомак, необходимо оставлять транспортные средства на обочине проезжей части. За проезд до самой поляны грозит штраф.

Как сказал сайту «КР» и.о. директора «Особо охраняемых природных территорий Челябинской области» Дмитрий Скорынин, в прошлом году за проезд на территорию памятника природы к административной ответственности были привлечены 24 водителя. Каждый из них оштрафован на сумму от трёх до четырёх тысяч рублей.

Инспекторы «Особо охраняемых территорий» проводят регулярные рейды. Наряду с запретом на проезд автотранспорта в этом году для сохранения памятника природы будет предпринята ещё одна жёсткая мера – закрытие входа в пещеру.

Для справки: пещера Сугомакская – это естественная полость в верхней толще земной коры, сообщающаяся с поверхностью земли выходными отверстиями. Памятник природы пещера Сугомакская – это единственная подземная полость, выработанная водой в мраморе на территории Челябинской области, а потому уникальна по своему происхождению. Пещера представляет собой разветвлённую двухэтажную карстовую полость коридорно-гротового типа. Заложена в массиве белых трещиноватых мелкозернистых полосчатых палеозойских мраморов. Общая длина ходов и гротов – 123 метра. Общая глубина пещеры – девять метров. Вход в пещеру обращен к западу и представляет собой широкую трапецию размером 2x3 метра. Склоны горы, в которой находится пещера Сугомакская, покрыты хвойным лесом и богатым разнотравием. По территории памятника природы протекает родник – Марьины слезы.