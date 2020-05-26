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В Кыштыме проверят, как в торговых сетях и магазинах соблюдается масочный режим

Сегодня, 15:02 Категория: Общество
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С сегодняшнего дня, 26 мая, сотрудники полиции совместно с представителями администрации Кыштымского округа начнут проверку соблюдения масочного режима в торговых сетях и магазинах нашего города.

 

Как сказал сайту «КР» заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» по охране общественного порядка Артём Чамовских, акцент будет сделан на том, как владельцы торговых точек и организаций обеспечивают и контролируют соблюдение масочного режима своими работниками.

 

Так, если продавец будет находиться без индивидуальных средств защиты органов дыхания, поплатиться штрафом может и он, и его работодатель.

 

К слову, штрафы за нарушение обязательного масочного режима, который действует на территории всей Челябинской области, не такие уж маленькие. Для должностных лиц он составляет от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч.

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Теги: Кыштым полиция масочный режим

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