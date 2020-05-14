Жителей Кыштыма, не соблюдающих обязательный масочный режим, могут не пустить в маршрутные такси

Сегодня, 10:50 Категория: Общество

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У водителей общественного транспорта есть такое право, иначе за нарушение масочного режима пассажирами ответственность понесут не только сами нарушители, но и руководители предприятий и организаций, осуществляющих пассажироперевозки.

Как пояснил сайту «КР» заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» по охране общественного порядка Артём Чамовских, с сегодняшнего дня на территории округа работают мобильные группы ГИБДД. Госавтоинспекторы проверяют соблюдение обязательного масочного режима как водителями маршруток, так и их пассажирами.

За нарушение обязательного масочного режима можно поплатиться штрафом до 30 тысяч рублей. Напомним, с 12 мая ношение масок для защиты органов дыхания является обязательным во всех общественных местах, включая маршрутные и обычные такси.