Жители Кыштыма могут оплатить задолженность, не выходя из дома

Вчера, 16:11 Категория: Общество

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На официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области работает электронный сервис «Банк данных исполнительных производств». С его помощью можно получить сведения о наличии задолженности у физических и юридических лиц, о характере требований исполнительного документа, а также погасить задолженность или распечатать уже заполненную квитанцию.

Для поиска информации достаточно зайти на официальный сайт Управления по адресу r74.fssprus.ru и воспользоваться на главной странице предлагаемой услугой «Узнайте о своих долгах». Далее необходимо внести фамилию, имя, отчество и при необходимости дату рождения человека, название предприятия или номер исполнительного производства.

При наличии у запрашиваемого гражданина или организации неоплаченных задолженностей на экране появится таблица с данными должника, где указан номер исполнительного производства и реквизиты исполнительного документа, а также название структурного подразделения Управления, в котором находится исполнительное производство, и контактные данные судебного пристава-исполнителя. Более подробная информация здесь.

Современные платежные сервисы значительно упрощают жизнь людей, избавляя их от очередей с квитанциями на оплату различных услуг и предлагая потребителям наиболее удобные средства для совершения финансовых операций. Погашение задолженностей по исполнительным производствам также можно совершить наименее затратными в плане времени действиями.

Напоминаем, что прием наличных средств судебными приставами не ведется, все платежи осуществляются только путем банковских операций.